Азербайджан и Казахстан обсуждают новые перспективы сотрудничества

Сегодня в Баку проходит 14-е заседание Совместной азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны обсудили нынешнее состояние торгово-экономических отношений и заявили о необходимости двукратного увеличения товарооборота к 2020 году.

Объем товарооборота в январе-сентябре 2017 года составил $102,5 млн (на 3,7% больше аналогичного периода 2016 года). Экспорт из Азербайджана в Казахстан увеличился на 7,3% и за девять месяцев составил $21,8 млн, а импорт вырос на 2,7% до $80,7 млн.

Как заявил на заседании министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, потенциал для сотрудничества с Азербайджаном – это энергетика, сельское хозяйство, туризм, продукция железнодорожного машиностроения.

По энергетическому сектору стороны затронули вопросы транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), через терминалы Батуми и Кулеви. Транспортировка казахстанской нефти по контрактам с SOCAR Trading в январе-октябре 2017 года составила 3.500 тонн, а в 2016 году - 835,1 тыс. тонн.

Стороны также обсудили Дорожную карту по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.

Лада Евграшина, Г.Р.