Азербайджан и Иран провели широкий обмен мнениями по вопросам региональной безопасности

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем министра обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана по промышленности и исследованию Резой Музеффериния.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны АР, встреча состоялась 25 сентября в рамках третьей Азербайджанской международной оборонной выставки «ADEX 2018», проводимой в Бакинском Экспо Центре.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, перспективам развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-медицинской и военно-образовательной сферах, организации взаимных визитов экспертных групп, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Эльшан Рустамов, Г.Р.