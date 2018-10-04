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Азербайджан и Грузия обсудили военно-политическую ситуацию в регионе – ФОТО

Сегодня в 15:45 ~ 1 минута на чтение 181
Азербайджан и Грузия обсудили военно-политическую ситуацию в регионе – ФОТО

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Грузии в нашей стране Зурабом Патарадзе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, поздравив посла с началом дипломатической деятельности в Азербайджане, министр пожелал ему успехов в деле расширения сотрудничества между двумя странами.

Выразив удовлетворение началом деятельности в нашей стране в качестве посла, дипломат отметил, что приложит все усилия для развития азербайджано-грузинских отношений, в частности военного сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, двустороннее военное сотрудничество и другие вопросы.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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