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Азербайджан и Финляндия продолжат углублять отношения

Сегодня в 10:50 ~ 1 минута на чтение 231
Азербайджан и Финляндия продолжат углублять отношения

Главы МИД Азербайджана и Финляндии Эльмар Мамедъяров и Тимо Соини на состоявшейся в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ встрече отметили важность продолжения усилий для углубления двусторонних отношений.

По сообщению пресс-службы МИД АР, стороны отметили значимость твиннинг-проектов, реализуемых в рамках сотрудничества с ЕС, обсудили те из них, которые представляют интерес для Азербайджана.  

Э.Мамедъяров проинформировал собеседника о состоянии переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, представляющего угрозу для безопасности региона.

Он подчеркнул, что данный конфликт должен быть решен на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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