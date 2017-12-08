Азербайджан и Финляндия продолжат углублять отношения

Главы МИД Азербайджана и Финляндии Эльмар Мамедъяров и Тимо Соини на состоявшейся в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ встрече отметили важность продолжения усилий для углубления двусторонних отношений.

По сообщению пресс-службы МИД АР, стороны отметили значимость твиннинг-проектов, реализуемых в рамках сотрудничества с ЕС, обсудили те из них, которые представляют интерес для Азербайджана.

Э.Мамедъяров проинформировал собеседника о состоянии переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, представляющего угрозу для безопасности региона.

Он подчеркнул, что данный конфликт должен быть решен на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ.

Ялчин Алиев, Э.Т.