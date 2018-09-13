Азербайджан и Болгария обсудили перспективы развития двустороннего военного сотрудничества - ФОТО

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Начальник Управления международного военного сотрудничества Минобороны АР, генерал-майор Гусейн Махмудов встретился с находящейся в нашей стране делегацией, возглавляемой начальником Управления двустороннего сотрудничества и региональных инициатив Минобороны Болгарии Даниелой Григоровой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности, текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, а также совместные мероприятия, которые будут проводиться в сфере расширения связей.

Эльшан Рустамов, Э.Т.