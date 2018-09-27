Азербайджан и Армения договорились продолжить переговоры по нагорно-карабахскому конфликту

Азербайджан и Армения договорились продолжить переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ в следующем месяце.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя итоги встречи с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ, которая состоялась в Нью-Йорке на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН.

«В целом переговоры продолжались более трех часов. Состоялся интересный и важный обмен мнениями о продолжающемся переговорном процессе по конфликту, а также о том, что необходимо сделать для обеспечения устойчивого мира в регионе.

Мы договорились продолжить эти переговоры в следующем месяце, включая визит сопредседателей в регион», - сказал Эльмар Мамедъяров.

С.А., Э.Т.