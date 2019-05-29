Азербайджан хочет восстановить экспорт нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск

«Азербайджан подал заявку на восстановление экспорта нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск с 1 июля 2019 года», - заявил в среду журналистам на профильной конференции вице-президент SOCAR Эльшад Насиров, сообщает Рейтер.

SOCAR прекратил поставки нефти в российский черноморский порт Новороссийск, ссылаясь на ремонт на своем участке нефтепровода Баку-Новороссийск, начавшийся 1 марта.

Компания перенаправила транзитные объемы нефти из России в собственный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Источник Рейтер в SOCAR говорил, что компания пока сохраняет план транзита нефти через РФ по трубопроводу Баку-Новороссийск на 2019 год в объеме 1,3 миллиона тонн.