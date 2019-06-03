Азербайджан, Грузия и Украина создадут ж/д маршрут из Китая в Европу

Азербайджан, Грузия и Украина планируют создать новый совместный железнодорожный путь, который будет вести из Китая в Европу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на интернет-портал «РЖД-Партнер.ру», наладить ж/д сообщение по новому маршруту стороны намерены уже к 2020 году.

Как рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк во время состоявшегося в конце мая в Одессе форума Ukrainian Ports Forum 2019, в настоящее время Киев, Тбилиси и Баку ведут переговоры, в ходе которых должна быть выработана окончательная схема движения поездов, которые будут идти из КНР через Каспийское море и Украину.

Отмечается, что сейчас у Азербайджана имеется в наличии два парома, которые смогут переправлять грузы через Каспий. Кроме того, у компании «Укрзализныця» в наличии также есть на балансе два морских парома, которые также можно будет задействовать при реализации данного проекта.

При этом сейчас Украина, Грузия и Азербайджан должны не только составить наиболее удобный маршрут из Китая в ЕС, но и определить размер единого тарифа. Все это должно помочь привлечь больше грузов и увеличить пропускную способность железнодорожного пути через Незалежную.

Напомним, ранее стало известно, что Чехию, Польшу, Словакию и Венгрию в будущем должна соединить высокоскоростная железная дорога.

1news.az