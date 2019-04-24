1news.az
Нефть и Газ
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Азербайджан готов поставлять нефть в Беларусь - посол

Сегодня в 11:07 ~ 1 минута на чтение 100
Азербайджан готов поставлять нефть в Беларусь - посол

Азербайджан не видит никаких препятствий в поставках Беларуси нефти в случае ее обращения по данному вопросу.

Об этом сообщил посол Азербайджана в Беларуси Лятиф Гандилов, передает 1news.az со ссылкой на «Белта».

«В трудные времена наши народы всегда друг другу помогали, и это нас объединяет. Мы всегда подставляем друг другу плечо. Если будет необходимость, Азербайджан с честью исполнит свой братский долг. Нет никаких сомнений, что главы государств найдут общий язык по этому вопросу», - сказал он.

Гандилов отметил, что необходимо учитывать сложность транспортировки нефти из Азербайджана в Беларусь и искать наиболее оптимальные способы, которые не приведут к сильному удорожанию энергоресурсов.

«Здесь нет никаких других вопросов, кроме маршрутов транспортировки, что очень влияет на стоимость транспортируемой нефти», - подчеркнул посол.

Гандилов добавил, что можно рассматривать вариант поставки нефти через порты Черного моря.

«Беларусь находится в центре Европы. Значит, для нас открывается европейский рынок. Азербайджан находится на переднем крае Востока, открывая рынок Ближнего Востока для Беларуси», - подытожил посол.

Напомним, Белорусская нефтяная компания рассчитывает до конца текущего года организовать альтернативный России импорт нефти через морские порты Балтии или Украины.

А.С.

Telegram WhatsApp

100

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Нефть и Газ

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net