Азербайджан готов поставлять нефть в Беларусь - посол

Азербайджан не видит никаких препятствий в поставках Беларуси нефти в случае ее обращения по данному вопросу.

Об этом сообщил посол Азербайджана в Беларуси Лятиф Гандилов, передает 1news.az со ссылкой на «Белта».

«В трудные времена наши народы всегда друг другу помогали, и это нас объединяет. Мы всегда подставляем друг другу плечо. Если будет необходимость, Азербайджан с честью исполнит свой братский долг. Нет никаких сомнений, что главы государств найдут общий язык по этому вопросу», - сказал он.

Гандилов отметил, что необходимо учитывать сложность транспортировки нефти из Азербайджана в Беларусь и искать наиболее оптимальные способы, которые не приведут к сильному удорожанию энергоресурсов.

«Здесь нет никаких других вопросов, кроме маршрутов транспортировки, что очень влияет на стоимость транспортируемой нефти», - подчеркнул посол.

Гандилов добавил, что можно рассматривать вариант поставки нефти через порты Черного моря.

«Беларусь находится в центре Европы. Значит, для нас открывается европейский рынок. Азербайджан находится на переднем крае Востока, открывая рынок Ближнего Востока для Беларуси», - подытожил посол.

Напомним, Белорусская нефтяная компания рассчитывает до конца текущего года организовать альтернативный России импорт нефти через морские порты Балтии или Украины.

А.С.