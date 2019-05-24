Азербайджан был представлен на молодежном форуме «Русское зарубежье» - ФОТО

С 16-го по 22 мая в Санкт-Петербурге проходил XXII Форум молодежных организаций российских соотечественников и зарубежных русскоязычных СМИ «Русское зарубежье».

Как сообщает 1news.az, мероприятие было организовано Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В форуме приняли участие представители Австралии, Австрии, Азербайджана, Аргентины, Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Ирландии, Испании, Казахстана, Канады, Кипра, Кыргызстана, Китая, Латвии, Литвы, Мальты, Молдовы, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Румынии, Северной Македонии, Словакии, Словении, США, Таджикистана, Туниса, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Эстонии.

Азербайджан на форуме представляли Рустам Азимов, Вафа Мамедова и Ольга Гетманова.

Торжественная церемония открытия форума состоялась в Историческом парке «Россия - Моя История».

От российской стороны в церемонии открытия приняли участие первый заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга С.Л.Марков, начальник Отдела Департамента по работе с соотечественниками Министерства иностранных дел Российской Федерации А.В.Роскошный, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты В.И.Катенев, пресс-секретарь Московского Дома соотечественника А.В.Бейненсон, директор Санкт-Петербургского филиала фонда «Русский мир» О.Л.Муковский.

1news.az