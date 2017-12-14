Азербайджан был представлен на Конгрессе Международной федерации фехтования - ФОТО

В конце ноября в Дубае (ОАЭ) прошел Конгресс Международной федерации фехтования (FIE).

Федерация фехтования Азербайджана была представлена делегацией, возглавляемой президентом федерации Микаилом Джаббаровым.

На мероприятии, в котором приняли участие делегации из 129 национальных федераций фехтования, обсуждались итоги уходящего года и будущее развитие фехтования.

По итогам форума был принят ряд важных решений, включая утверждение критериев квалификации на Олимпийских играх 2020 года, которые будут представлены на окончательное утверждение МОК. Кроме того, было решено провести чемпионат мира среди юниоров и кадетов в 2020 году в Солт-Лейк-Сити (США). В свою очередь, Каир (Египет) и Загреб (Хорватия) получили право провести чемпионаты мира среди ветеранов в 2019 и 2020 гг. соответственно.

В рамках мероприятия президент Федерации фехтования Азербайджана провел ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом FIE А.Усмановым, президентом Европейской конфедерации фехтования С.Поздняковым, а также с руководителями национальных федераций Украины и Грузии и главным тренером сборной России по фехтованию И.Мамедовым. На встречах обсуждались развитие фехтования в Азербайджане, сотрудничество в сфере обмена опытом среди тренеров и спортсменов, участие в международных турнирах.

В ходе встречи с И.Мамедовым Микаил Джаббаров поздравил главного тренера в связи с награждением его высокой государственной наградой – Орденом Почета Российской Федерации, - высоко оценил вклад нашего соотечественника в развитие фехтования и пожелал ему дальнейших успехов в тренерской деятельности.

Конгресс FIE также удостоил Алишера Усманова наградой Challenge Chevalier Feyerick в знак признания его неоценимого вклада в развитие организации и фехтования в целом.