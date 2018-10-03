Азербайджан был представлен на израильском телевидении в прайм-тайм

В рамках приглашения посетить Габалинский международный музыкальный фестиваль группа журналистов ведущих израильских СМИ – газеты The Jerusalem Post и Maariv, - а также израильский журналист общественного телевизионного канала KAN Урия Элькаям посетили еврейские общины в городах Баку, Губа и Огуз.

В своем репортаже «Мы очень похожи»: необычная и оригинальная дружба между евреями и мусульманами в Азербайджане», показанном на днях в прайм-тайм в праздничных новостях на вышеуказанном телеканале, израильский тележурналист Урия Элькаям подробно остановился на теме мультикультурализма и толерантности азербайджанского общества, рассказал о положении еврейской общины в Азербайджане, теплом и заботливом отношении как азербайджанского народа, так и руководства республики к национальным меньшинствам в стране.

«Мы приехали в знаменитую Красную Слободу, где сегодня компактно проживают более 5000 горских евреев. Мы приехали в печальный день, когда поминали уважаемого человека этого знаменитого поселка, и люди находились на еврейском кладбище. Не раздумывая, мы тоже отправились туда, чтобы почтить память усопшего, и столкнулись с очень интересным для нас фактом, которому вряд ли мы можем стать свидетелями в какой-то другой стране. На еврейское кладбище наряду с евреями пришли и азербайджанцы отдать последний долг - почтить память своего еврейского брата.

Аксакал (так называют почтенного человека в Азербайджане) поселка Борис Самандуев: «Мы с большим уважением и почтением относимся к нашим азербайджанским братьям. Мы здесь с азербайджанцами и в дни радости, и в дни горести – всегда вместе, чему сегодня вы стали свидетелями».

Израильский журналист Урия Элькаям отмечает, что Красная Слобода имеет более чем 300-летнюю историю.

«Красная Слобода признана центром развития и сохранения материальной и духовной культуры горских евреев в Азербайджане и за его пределами. В Азербайджане евреи и мусульмане мирно живут, как братья и навсегда связаны общей историей и судьбой. Древний поселок Красная Слобода в Губинском районе Азербайджана является настоящей и подлинной гордостью Азербайджана. Гармония между евреями и мусульманами в Азербайджане - это не то, что мы привыкли видеть у нас в Израиле», – отмечает израильский журналист.

В рамках визита Элькаям встретился с имамом Ардебильской мечети города Губа ахундом Хаджи Наибом, который сказал, что в Азербайджанской Республике евреи, мусульмане и христиане живут в полной гармонии друг с другом.

«Уважение, теплота и толерантность - это образ жизни нашего народа и политика руководства страны. Азербайджан сегодня является образцом толерантности и мультикультурализма для всего мирового сообщества. Мультикультурализм и толерантность, исторически присущие азербайджанцам, сегодня стали неотъемлемой чертой повседневной жизни каждого гражданина Азербайджанского государства, независимо от национальной идентичности, языка и религии», – отметил глава Ардебильской мечети Губы ахунд Наиб.

Эксперт в области израильско-азербайджанских отношений, глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества» Арье Гут: «2600 лет евреи живут на территории Азербайджана и никогда не сталкивались здесь с антисемитизмом и ненавистью со стороны азербайджанцев. Евреи никогда не чувствовали себя чужими или иностранцами в Азербайджане. С гордостью можно сказать, что, в отличие от многих стран и народов Европы, азербайджанцы никогда не предавали евреев, а евреи никогда не предавали азербайджанцев. Друг познается в беде, такое отношение к себе евреи почувствовали особенно сильно в годы Второй мировой войны, когда Азербайджан стал вторым родным домом, я бы сказал пристанищем, для евреев, спасающихся от фашизма. В страшные годы Холокоста азербайджанцы открыли свои объятия для преследуемых и гонимых отовсюду евреев. На протяжении веков азербайджанский и еврейский народы жили в мире и понимании, эта дружба и братские отношения продолжают существовать сегодня между нашими странами. Азербайджан - прекрасная страна, как говорят многие, это - Италия Кавказа. Каждый, кто посещает эту страну, сам убеждается в сказанном».

В рамках сюжета Урия Элькаям рассказал о своей встрече с Фирдовси Садыговым – сыном азербайджанского разведчика Гамзы Садыгова, спасшего более 200 еврейских детей.

Он поведал очень много интересных фактов: «Гамза Садыхов в составе советской военной разведки под Сталинградом взял в плен ближайшего соратника Гитлера – генерала фон Роденбурга, который отличался особой жестокостью и самолично уничтожал евреев. Этого зверя в облике человека называли отцом «биологической бомбы» Гитлера, который проводил испытания на еврейских детях.

Этот Роденбург рядом со своим штабом создал специальный «дворец смерти», где держал десятки пленных еврейских семей. Именно отец Фиродовси – разведчик-азербайджанец Гамза Садыгов стал настоящим спасителем еврейских детей, благодаря его смелости и храбрости были спасены от верной гибели несколько десятков еврейских семей. Этим своим подвигом и героизмом Гамза Садыгов воздвиг в сердцах благодарных ему поколений евреев памятник отваги и бессмертия. При встрече с сыном легендарного азербайджанского разведчика, спасшего еврейских детей, стало понятно, что до настоящего времени не проведено соответствующее исследование жизни героя войны Гамзы Садыгова. А причина в том, что у азербайджанского народа есть такая черта, здесь не принято говорить о том добре, которое ты сделал. Даже в народе говорят: «Если ты сказал о том добре, которое ты сделал, считай, что ты его не делал», – отмечает израильский журналист.

Автор телевизионного сюжета подчеркивает, что более 20 лет Фирдовси Садыгов собирает необходимые материалы для признания мужества и подвига своего отца. Фирдовси Садыхов продемонстрировал стенд, который посвятил памяти своего отца – Гамзы Садыгова, спасшего более 200 еврейских детей.

«Он был полковником советской разведки и участвовал в боях по освобождению Сталинграда. Перед смертью отец сказал мне, что придет время, и тебя будут искать представители еврейского народа. И я чувствую, что это время настало. Мы очень верим, что моему отцу за все его заслуги и подвиги перед еврейским народом будет предоставлено почетное звание – Праведника народов мира, присваиваемое Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма «Яд Ва-Шем», - отмечает Фирдовси Садыгов.

Затем израильский журналист раскрывает в своем сюжете туристический потенциал Азербайджана. «Те, кто реально открыл для себя Азербайджан – это многочисленные туристы из Дубая, Катара и Саудовской Аравии. Если Азербайджан — это пестрый клубок из древних традиций и земных богатств третьего тысячелетия, то Баку — сердцевина этого хитросплетения. Стоит увидеть красоты таких регионов Азербайджана, как Габала, Губа и Огуз, а вечером возвращаться из далекого прошлого лучше постепенно и закончить день в современном центре с сияющими в ночи Пламенными башнями, напоминающими небоскребы Дубая, выйти на знаменитую улицу шикарной столицы Баку – Низами (Торговую).

И вдруг на бакинском бульваре в знаменитом кафе-ресторане «Жемчужина» мы слышим известную песню израильского певца Омера Адама. Здесь израильтяне - выходцы из Азербайджана танцуют под израильские и азербайджанские песни под прекрасным бакинским закатом.

Одна из туристок с удовольствием делится своими впечатлениями.

Ноя Зарбалиева: «Мы любим Азербайджан, эту замечательную страну, где всегда с большим уважением и почтением относились к еврейскому народу. Азербайджан превосходит многие страны по культуре развития, отношению к своим достопримечательностям и историческим памятникам. Хочу сказать, что это замечательная страна во всех смыслах. Здесь можно посмотреть исторические памятники, необычайной красоты горы, побывать на чистом и полезном море и просто насладиться красотой этой страны. Приезжая в столицу Азербайджана, поневоле чувствуешь восхищение. Шикарные архитектурные формы и необычные строения поражают воображение. Мы чувствуем себя как дома, здесь очень гостеприимные и теплые люди, прекрасное обслуживание, наивкуснейшие блюда начиная от хан-плова и заканчивая вареньем из лепестков роз, которые, по поверьям старожилов, делают кожу красивее, а также чаем с чабрецом из самовара», – отмечает израильская туристка.

В интервью израильскому каналу KAN глава горско-еврейской общины Азербайджана Милих Евдаев отметил, что евреи проживают на территории Азербайджана более 2600 лет.

«За долгие годы мы стали такими близкими и родными с азербайджанским народом, что нас не разольешь водой и нельзя разделить. Мы с самого рождения говорим на двух языках. Горские евреи в основном получают образование на азербайджанском языке. Разговорный язык джуури учат дома. Евреи более 2 тыс. лет назад расселились по миру, но не утратили национально-духовных ценностей, в частности языка. Особенно в Азербайджане создана подходящая и великолепная среда для их сохранения. В последние годы для нас стала очень актуальной проблема кашрута (свод законов о разрешенной и запрещенной пище), так как в этом году мы ожидаем 50.000 израильских туристов. Где бы мы ни жили, для нас Израиль – Родина-отец, а Азербайджан – Родина-мать», - подчеркнул Милих Евдаев.

«Практически на всех наших встречах с еврейской общиной Азербайджана мы наблюдали большое уважение и подлинное почтение к руководству Азербайджана, к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Глава Азербайджанского государства проявляет заботливое и теплое отношение к традициям и жизни национальных меньшинств, в том числе еврейской общины страны, которое не имеет прецедентов в мире. Под патронатом Президента страны были построены две синагоги и самый большой образовательный еврейский центр на Южном Кавказе. Планируется создание первого еврейского музея в Азербайджане, который станет первым еврейским музеем на Южном Кавказе. Нет практически никакой другой страны исламского мира, кроме Азербайджана, которая имеет такие глубокие, тесные и всесторонние отношения с Государством Израиль. Взаимоотношения Азербайджанского государства с еврейской общиной великолепны и замечательны», говорится в передаче.

В заключение израильский журналист Урия Элькаям под впечатлением увиденного и услышанного в Азербайджане сказал: «Дорогие израильтяне, Азербайджан с распростертыми объятиями ждет вас, приезжайте и наслаждайтесь этой великолепной и замечательной страной!»