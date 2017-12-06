Азербайджан будет выдавать гранты на образование для граждан стран-членов ОИС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выдаче грантов гражданам государств, являющихся членами Организации исламского сотрудничества (ОИС), для получения образования в вузах нашей страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, начиная с 2018 года, будет учреждена грантовая программа по получению вышеуказанными лицами образования в вузах Азербайджана на подготовительных курсах в соответствии с языком преподавания, а также на уровне бакалаврской, магистерской, докторантской степеней высшего образования, в том числе на уровне основного образования и резидентуры медицинского образования.

Общее число грантов в течение пяти лет предусмотрено довести до 100 обучающихся, по 20 человек в год. Данные гранты включают в себя плату за обучение, визу, регистрацию, проживание в общежитии или арендуемой квартире, ежедневное питание, учебную литературу, транспортные (кроме такси) и коммунальные расходы, а также расходы на медицинские услуги.

Министерству финансов поручено обеспечить учет средств на данные гранты в государственных бюджетах соответствующих лет.

Р.Д., И.А.