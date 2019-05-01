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Azer Turk Bank внедряет СashBack на кредитные выплаты

Сегодня в 15:59 ~ 1 минута на чтение 418
Azer Turk Bank внедряет СashBack на кредитные выплаты

Государственный Azer Turk Bank, всегда заботящийся о своих клиентах, решил применить еще одно интересное новшество в этом направлении. С 1 мая текущего года Банк запускает услугу «СashBack по кредитным выплатам».

Таким образом, по представленному со стороны Azer Turk Bank по кредитному продукту «Потребительский»,  на выплаты осуществленные в соответствии со сроками и суммами определенными графиком по кредитам на срок свыше 18 месяцев, 1,5% от ежемесячно уплаченной суммы выплачивается, в соответствии с желанием клиента, на текущий счет или на карточный счет в Azer Turk Bank.

Например, если ежемесячный платеж составляет 1000 манатов, то при своевременном погашении кредита 15 манатов из этой суммы будут возвращены клиенту в этом месяце.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770-945 или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.

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