Азай Гулиев: «Армения разместила на сайте ООН отчет сепаратистского режима»

В этом году Армения добилась того, что смогла представить отчет сепаратистского режима на сайте ООН.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Азай Гулиев.

По его словам, Совет по правам человека ООН вышел за рамки своих полномочий.

«Отчет распространен на шести языках. Таким образом, были созданы условия для армянской провокации. До сих пор ООН не допускала подобного беззакония», - сказал он.

По его словам, представительство Азербайджана в ООН должно выразить протест и отчет должен быть удален с сайта ООН.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, Г.Р.