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Азар трогательно простился с фанатами «Челси» и вспомнил о финале в Баку - ФОТО

Сегодня в 13:28 ~ 5 минут на чтение 438
Азар трогательно простился с фанатами «Челси» и вспомнил о финале в Баку - ФОТО

Вчера мадридский «Реал» официально объявил о подписании бельгийского полузащитника «Челси» Эдена Азара.

Контракт рассчитан на пять лет. Сумма сделки – порядка 100 миллионов Евро.

Перед отъездом в Мадрид Эден написал трогательное прощальное письмо фанатам «Челси», в котором еще раз вспомнил о победе в финале Лиги Европы в Баку.

«Теперь вы знаете, что я перейду в мадридский «Реал». Не секрет, что играть там – моя детская мечта. Мечта с тех пор, как я, мелкий пацан, праздновал свой первый гол. Но я делал все, чтобы не отвлекать команду и не отвлекаться самому в этот сложный период слухов и внимания со стороны медиа, особенно в последние полгода.

Но теперь клубы пришли к договоренности. Надеюсь, вы понимаете, что я должен был вступить в новый этап своей карьеры, равно как должен делать каждый, когда возникает возможность исполнить мечту. Уход из «Челси» – самое тяжелое решение в моей карьере. Хочу подчеркнуть одну важную вещь: я наслаждался каждым моментом, проведенным в клубе, и я не перешел бы ни в один другой клуб, кроме «Реала».

Когда я пришел в «Челси», мне был всего лишь 21 год. Здесь я вырос – и как человек, и как игрок. Вы помогли мне добиться звания капитана национальной сборной Бельгии.

Конечно, были и трудные времена – как для команды в целом, так и для меня в частности. Но это профессиональный футбол. Да и к тому же в любой ситуации футбол для меня – это игра с мячом, наслаждение каждым игровым моментом, счастье заниматься любимым делом. Если кто нуждается в моем совете, он всегда будет звучать одинаково: играйте в футбол и получайте удовольствие!

Даже когда мы играли не очень здорово, я бился и старался изо всех сил – и все из-за вашей сумасшедшей поддержки. Бойцовский дух, стремление к победе и абсолютная неготовность сдаться – все это часть культуры «Челси». И все эти ценности несете вы.

Пытаюсь вспомнить что-то особое, какие-нибудь выдающиеся моменты, которые я пережил в футболке «Челси», и в голове всплывает очень многое. Нам повезло одержать гораздо больше побед, чем потерпеть – поражений. Те, кто меня знает лично, понимают, что перечислять все достижения – не в моем стиле. Все, что могу сказать: каждая награда – как командная, так и индивидуальная – была для меня чем-то невероятным.

Однажды за пивом я с улыбкой вспомню, как не забил пенальти в ворота «Кристал Пэлас», а потом добил мяч головой – этот гол обеспечил нам титул. Или все голы, забитые в ворота «Тоттенхэма», «Арсенала» или «Ливерпуля».

Все воспоминания такие сильные и живые из-за особой атмосферы, которую вы тут создали. Надеюсь, вы так же, как и я, будете помнить обо всем. Будь то турне по США, вечер вторника в Сандерленде, даже матч в России или, особенно, игра на «Стэмфорд Бридж» – вы всегда поддерживали меня и вдохновляли на то, чтобы играть в футбол и быть самим собой. Надеюсь, вам все нравилось так же, как мне. Жаль только, что перед отъездом мне не удалось ни один титул защитить.

У нас в составе всегда было много отличных игроков, и моменты, которыми я горжусь сильнее всего, будут связаны именно с командой. Мы брали Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу Европы и премьер-лигу. Мы брали эти трофеи как семья.

Каждая из этих побед была по-своему уникальна. Игра в Баку пару недель назад была шикарной возможностью попрощаться после долгого и тяжелого сезона после чемпионата мира.

«Челси» и вы, болельщики «Челси», навсегда останетесь для меня особенными. В новом сезоне я в первую очередь буду следить именно за вашими результатами. Надеюсь, мы встретимся в Лиге чемпионов-2019/20 и будем попадаться друг другу каждый сезон, чтобы видеться как можно чаще.

Прежде чем закончить, еще раз поблагодарю всех в клубе за их огромные усилия. С коллегами я попрощаться еще успею, сейчас должен поблагодарить Романа Абрамовича и его команду за реализацию не одного, а сразу двух моих детских мечтаний.

Первое – стать игроком «Челси». Второе – стать игроком «Реала».

Друзья, желаю каждому из вас всего наилучшего», - написал Эден Азар.

Подготовил Теймур Максутов

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