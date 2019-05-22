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AZAL выделил 6 самолетов для отправки паломников в хадж

Сегодня в 13:01 ~ 1 минута на чтение 332
AZAL выделил 6 самолетов для отправки паломников в хадж

“В этом году паломники из Азербайджана отправятся в хадж на самолетах AZAL.

Между Управлением мусульман Кавказа (УМК) и этой структурой подписано соответствующее соглашение”.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в УМК.

В Управлении отметили, что отправка паломников состоится 1-6 августа, а возвращение будет проходить поэтапно с 21 по 25 августа: "На эти цели выделено 6 самолетов. В день запланированы 2-3 перелета, а для возвращения будут 2 рейса. Около 900 паломников из Азербайджана представили свои документы, среди них нет повторно отправляющихся в хадж".

В настоящее время в двух мечетях ведется обучение паломников.

Отметим, что в этом году Азербайджану выделена квота на 1400 человек, в то время как в прошлом году она была рассчитана на 1440 человек. В этом году стоимость хаджа возросла на 75 долларов в связи с экономическим положением в Саудовской Аравии и составила 4225 долларов (в прошлом году 4150 долларов).

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