AZAL возобновляет рейсы в Женеву

С 30 октября этого года «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) начинают перелеты по маршруту Баку-Женева-Баку.

Как сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские авиалинии», рейсы AZAL будут выполняться в рамках совместной чартерной программы по классической схеме перевозки, включающей бесплатный провоз багажа, ручной клади и питание на борту.

Рейсы AZAL J2-5009/J2-5010 будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам на самолетах Airbus A319 с улучшенным комфортом кресел в трех классах обслуживания – VIP Club, Business Class и эконом-класс.

Вылеты будут осуществляться через Терминал 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Женева является вторым по величине и численности городом Швейцарии. Город расположен между горами Юра и Альпами и является административным центром одноименного кантона. Жемчужина города - озеро Леман с красивейшей набережной и роскошными отелями вокруг. Сегодня Женева — мировой финансовый, политический и научный центр, а также отправная точка при поездках на горнолыжные курорты Швейцарии и Франции.

Билеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, в официальных агентствах авиакомпании и на сайте www.azal.az.

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам:

(+99412) 598-88-80 (короткий номер для звонков из Азербайджана: *8880)

E-mail: [email protected]

WhatsApp: (+99450) 437-40-82 (только письменные обращения, звонки на данный номер не принимаются).

Э.Т.