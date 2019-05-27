AZAL уволил трех сотрудников за распространение личной информации пассажира - ФОТО

Сотрудница ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Назиля Мурадова разместила в социальной сети фото паспорта, принадлежащего трансгендеру, сделав его объектом насмешек, пишут пользователи соцсети.

Отмечается, что Н.Мурадова также указала место, куда летел этот пассажир.

«Несанкционированное распространение конфиденциальной информации, независимо от личности гражданина, является серьезным преступлением, злоупотреблением служебными полномочиями», - отметили пользователи соцсети.

В свою очередь, в AZAL указали, что в связи с распространенной информацией, которая вызвала резонанс в обществе, было проведено внутреннее расследование.

В ходе разбирательства выяснилось, что Н.Мурадова и двое других сотрудников авиакомпании, распространив личную информацию пассажира, совершили серьезную ошибку, поэтому все они были уволены.

«Мы приносим свои извинения пассажирам и обществу. Мы выражаем благодарность нашему обществу за то, что сделали данный вопрос достоянием гласности и продемонстрировали правильную позицию», - указали в AZAL.

А.А.