AZAL приобретет тренажеры для новых типов самолетов

Президент AZAL Джахангир Аскеров 25 сентября провел встречу с президентом Commercial Training Solutions компании L-3 Technologies Робином Гловер-Фором (Robin Glover-Faure), сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества. Гости отметили, что созданные в гражданской авиации Азербайджана возможности с применением передовой технологии произвели на них большое впечатление.

Компания L-3 Technologies благодаря своим инновационным разработкам предоставит авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» самые современные технологии в области подготовки персонала, комплексы имитации полетов, а также комбинированные теоретические и интерактивные учебные программы.

Стороны обсудили вопросы по поставке тренажерных комплексов «Full Flight Simulator» для типов Boeing-737 MAX и Embraer 190 для подготовки летного состава AZAL и Buta Airways.

В рамках переговоров также обсуждалось строительство в Национальной Академии Авиации нового тренажерного центра подготовки пилотов совместно с компанией L-3 Commercial Training Solutions.

Подписание контракта планируется на середину октября. Ожидается, что новые тренажеры начнут функционировать к середине 2020 года.

«Азербайджанские Авиалинии» проводят масштабную программу по обновлению воздушного парка. На днях получен новый самолет Embraer E-190 для лоукостера Buta Airways. В ближайшее время планируется пополнение парка AZAL самолетами нового поколения Boeing 737 MAX. Программа обновления парка воздушных судов требует профессиональной переподготовки летного персонала.

Приобретаемые симуляторы компании L-3 Technologies соответствуют требованиям Международной Организации Гражданской Авиации (ICAO DOC 9625-1) и EASA (Certification Specification CS-FSTD(A)) по самому наивысшему уровню Level D.

В рамках визита гости ознакомились с объектами гражданской авиации Азербайджана, включая Управление воздушного движения «Азераэронавигация» (AZANS) и новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев, недавно получивший от аудиторской компании SkyTrax максимальную оценку «5 Звезд».

«Мы очень рады подписанию с авиакомпанией AZAL Соглашения о намерениях на поставку тренажеров B737 Max и Embraer E-190. Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с «Азербайджанскими Авиалиниями», поставленные задачи будут своевременно выполнены на высоком уровне», - сказал Робин Гловер-Фор.

Компания L-3 Technologies является мировым лидером в области разработки и создания платформ для тренажерной подготовки пилотов и технического персонала, обслуживающего гражданские и военные воздушные суда.

Офис подразделения компании L-3 Technologies по производству летных тренажеров для гражданской авиации - L-3 Commercial Training Solutions расположен в городе Кроули (Великобритания).

География поставок систем тренажерной подготовки для гражданского и военного сектора компании L-3 обширна: Северная Америка, Европа, Азия и Тихоокеанский регион. Головной офис компании L-3 находится в Арлингтоне, штат Техас с представительствами в Бингамтоне (штат Нью-Йорк), Орландо (штат Флорида), Оклахома сити, Брокен Эрроу (штат Оклахома), Финиксе (штат Аризона), Кроули (Великобритания).