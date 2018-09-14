AZAL объявляет набор девушек-бортпроводников

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) объявляет прием документов среди девушек на должность бортпроводника.

В конкурсе могут принять участие девушки, свободно владеющие азербайджанским, английским, русским языками (знание других языков приветствуется).

Возраст кандидаток не должен превышать 30 лет. Также есть ограничения и по росту – будут рассмотрены кандидатуры девушек ростом от 165 до 180 см.

Как говорится в сообщении компании, прием документов будет проводиться в период с 17 сентября по 17 октября, с 10.00 до 12.00. Кандидатки будут отобраны путем конкурсного отбора.

Для участия в конкурсе требуются оригинал и копия следующих документов:

- удостоверения личности;

- паспорта;

- диплома, медицинского сертификата и сертификата об иностранных языках (если есть);

- одна фотография (3х4).

Все документы должны быть представлены в Главное Управление по работе с персоналом AZAL. Для дополнительной информации можно обратиться в Управление кадров.

Контактные номера: (012) 497-26-00 (ext. 24-04; 32-81; 20-74).

Елена Остапенко, Э.Т.