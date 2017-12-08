Азад Шабанов презентовал романтический клип, снятый в Киеве с участием украинской модели – ФОТО – ВИДЕО

Популярный азербайджанский исполнитель Азад Шабанов снял в Киеве клип на новую песню «Только с тобой», автор музыки и слов которой - Исмаил Асадов.

«Эта песня о каждом из нас. В жизни каждого человека, познавшего любовь, был момент, когда хотелось остановить время, чтобы все вокруг замерло - только ты и любимый человек. Любовь, преданность, уважение, вера - моя новая песня об этом. Берегите друг друга и главное - любите», - рассказывает А.Шабанов о своей новой песне «Только с тобой».

В работе над композицией приняли участие Самир Султанов (аранжировка и миксинг), Рамин Велибеков (мастеринг), Джанер Гюнейсу (гитара). Режиссер клипа, снятого в Киеве, - Фархад Али, являющийся автором множества знаковых работ в творческой карьере топовых артистов азербайджанского шоу-бизнеса. Видео «Только с тобой» - вторая совместная работа Ф.Али и А.Шабанова, ранее данным творческим тандемом был представлен клип «Карие глаза».

В новом видео А.Шабанова снялась актриса и модель Кристина Сушельницкая, образ которой создавали Лейла Мамедова и Оксана Черепаня, менеджер проекта - Земфира Багирова, линейный продюсер - Марина Радзивил.

Ф.В, Г.Р.