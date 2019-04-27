Азад Рагимов о Формуле 1, финале Лиги Европы и возможности создания хоккейного клуба в Азербайджане

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов вчера пообщался с российскими СМИ.

Как сообщает 1news.az, Азад Рагимов рассказал журналистам об этапе Гран-при Формулы 1, грядущем финале Лиги Европы УЕФА по футболу, и даже прокомментировал возможность создания в стране хоккейного клуба.

Министр заявил, что Азербайджан заинтересован в проведении домашнего этапа «Формулы-1» и после окончания действующего контракта.

«Был подписан контракт с Формулой-1. После этого года еще четыре гонки будут гарантировано проведены в Баку. Очень хотелось бы, чтобы после этих четырех гонок мы продолжили эту традицию.

Может быть, как в Монако, свыше 60 лет мы хотим, чтобы это проходило в городе. Это праздник, мы делаем все возможное, чтобы этим могли насладиться все», - добавил Рагимов.

Министр также отметил, что в следующем году Гран-при может пройти уже в июне. Календарь чемпионата «Формулы-1» на сезон-2020 еще не утвержден. Есть вероятность того, что Гран-при в Баку состоится в дни Евро-2020, 4 игры которого также пройдут в столице Азербайджана.

«Нужно еще раз «сверить часы», потому что нас ждут четыре матча Евро-2020. Город будет отчасти перекрыт, мероприятия пересекаются друг с другом. Просто нам бы не хотелось, чтобы туристы, которые приедут на чемпионат Европы по футболу, испытывали дискомфорт.

Мы очень хотели бы, чтобы этап Гран-при в Баку проходил в июне, как это было в первый год. Наша дата, которую мы держим в уме, 28 июня», - отметил Рагимов.

Далее Азад Рагимов рассказал о подготовке к финалу Лиги Европы, который пройдет 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.

«У нас вышло постановление Кабинета министров, что билет на финал Лиги Европы будет являться визой для всех болельщиков», – заявил Рагимов.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, общаясь с журналистами, высказался и о пристрастиях в предстоящем финале Лиги Европы. Выйти в него могут «Арсенал», «Челси», «Айнтрахт» и «Валенсия».

«Кого хотим видеть? Ну точно не национальный, не английский финал. Но болеть я буду из оставшихся команд за «Челси». Все-таки Абрамович, наш человек.

Опасаемся ли мы английских фанатов? Знаю, что понадобится много пива, но мы готовы, все пивные заводы работают на полную мощность. Но не думаю, что они что-то разрушат. В других местах же не разрушают».

Министр спорта Азербайджана Азад Рагимов также прокомментировал для «СЭ» перспективы вступления азербайджанского клуба в Континентальную хоккейную лигу.

«Все, что связано с ледовыми видами спорта, для нас считается перспективным. Мне вот, например, очень интересен шорт-трек. Я давно обожал хоккей, когда я учился в школе, смотрел на Поспишила, Эспозито. Сейчас уже меньше слежу, конечно.

Естественно, если мы начнем двигаться в этом направлении, если будет построен большой ледовый дворец, то нам было бы очень интересно провести в Баку и матчи КХЛ – точно так же, как финал Лиги Европы или футбольные Суперкубки других стран. Почему? Потому что, это бы послужило бы толчком для развития этого вида спорта, как и в случае с другими видами. Нам надо создать крепкую национальную сборную, в конце концов. Мы позиционируем себя как спортивную страну, поэтому нет видов спорта, который нам были бы неинтересны. Ну а хоккей реально будоражит молодых людей – не меньше, чем футбол.

Я думаю, создать клуб КХЛ в Азербайджане – это очень интересно. Или хотя бы провести какой-нибудь финальный матч КХЛ», - сказал он.

Подготовил Теймур Максутов