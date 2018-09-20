Айнишан Гулиева о работающем курьером Фариде Мамедове: «Он выбрал правильный путь» - ФОТО

Подруга детства азербайджанского участника «Евровидения-2013» Фарида Мамедова, певица Айнишан Гулиева высказалась о распространившейся в СМИ информации о том, что Ф.Мамедов работает в Нью-Йорке курьером.

«Не стыдно зарабатывать деньги своим честным трудом. Если бы люди не обсуждали чужую жизнь, возможно, тогда стали бы счастливее. Не тегайте меня под этими новостями, ставя грустные смайлики. Горжусь тем, что у меня есть друг детства, выбравший правильный путь, не допускающий, чтобы его семья голодала, и зарабатывающий на жизнь честным трудом», - высказалась А.Гулиева в Instagram Stories.

Отметим, что Фарид Мамедов долгое время был солистом ансамбля «Bülbüllər», руководителем которого является мама А.Гулиевой - заслуженная артистка Айбениз Гулиева.

Айнишан Гулиева

Фарид Мамедов

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В.Ф., Э.Т.