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Айхан Аббасов: «Не думаю, что местные футболисты «Нефтчи» уступают легионерам»

Сегодня в 20:43 ~ 1 минута на чтение 143
Айхан Аббасов: «Не думаю, что местные футболисты «Нефтчи» уступают легионерам»
Главный тренер «Зиря» Айхан Аббасов ответил на вопросы журналистов после матча 1/4 финала Кубка Азербайджана против «Нефтчи» (1:0).

«Матч получился интересным, - передает 1news.az слова Аббасова. – Обе команды хотели победить. Некоторые наши футболисты пропускали встречу из-за травмы, но те, кто их заменили, показали себя с лучшей стороны. Через несколько дней сыграем ответную игру. Считаю, что такой короткий перерыв между матчами отрицательно влияет на команды. Тяжело играть два матча подряд в конце года. Но я верю своим ребятам. Все они радуют меня показанным футболом».

- Сегодня «Нефтчи» играл с 1 легионером. Вас это не удивило?

- Нет, у них и так хороший состав. У нас тоже не было некоторых легионеров. Не думаю, что местные футболисты «Нефтчи» уступают легионерам.

- У «Нефтчи» есть «синдром Зиря». Они всегда вам проигрывают. Думали об этом перед игрой?

- Нет, не думал. Когда я играл, были суеверные тренеры, но у меня такого нет. Наши игры с «Нефтчи» всегда получаются принципиальными. Мы хорошие соперники друг для друга.

- Что можете сказать про ответную встречу?

- «Нефтчи» хочет нас обыграть, но мы постараемся не допустить этого. Судьба этого поединка решится на поле «Нефтчи».

Мурад Ахундов

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