1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Айгюн Кязимова выступила с концертом в минском казино - ФОТО

Сегодня в 10:05 меньше минуты на чтение 989
Айгюн Кязимова выступила с концертом в минском казино - ФОТО

Народная артистка Айгюн Кязимова выступила с сольным концертом в столице Беларуси.

24 февраля в одном из самых крупных казино Минска «Opera» с большим успехом прошел концерт А.Кязимовой, в ходе которого певицей были исполнены лучшие хиты из своего репертуара.

Художественным руководителем концерта выступил заслуженный деятель искусств Вагиф Герайзаде, а музыкальным – Анар Исаев.

Образ народной артистки для минского выступления был создан дизайнером Руфатом Исмаилом и стилистом Гусиком Симоном.

В.Ф, Г.Р.

989

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net