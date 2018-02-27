Айгюн Кязимова выступила с концертом в минском казино - ФОТО

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Народная артистка Айгюн Кязимова выступила с сольным концертом в столице Беларуси.

24 февраля в одном из самых крупных казино Минска «Opera» с большим успехом прошел концерт А.Кязимовой, в ходе которого певицей были исполнены лучшие хиты из своего репертуара.

Художественным руководителем концерта выступил заслуженный деятель искусств Вагиф Герайзаде, а музыкальным – Анар Исаев.

Образ народной артистки для минского выступления был создан дизайнером Руфатом Исмаилом и стилистом Гусиком Симоном.

В.Ф, Г.Р.