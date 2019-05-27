Айгюн Кязимова выпустила альбом «18-» и пригласила поклонников на ужин – ФОТО – ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова презентовала новый музыкальный проект.

«18-» - именно так А.Кязимова назвала караоке-альбом, в который включила 18 качественных минусовок хитов, выбранных ранее поклонниками на ее странице в социальной сети Instagram.

Примечательно, что бэк-вокал в караоке-версиях народная артистка исполняет сама, а в песне «Bir daha», которую она исполняет в дуэте с Самиром Багировым, полностью сохранена ее вокальная партия, что позволяет поклонникам исполнить эту композицию в дуэте с кумиром.

С трек-листом альбома «18-» можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

Презентовав альбом, А.Кязимова запустила в социальной сети конкурс, победителей которого пригласит на ужин – условия конкурса просты, поклонникам предстоит спеть хит звезды и разместить его в Instagram с хештегом #AygunKaraoke, лучший исполнитель и исполнительница караоке будет приглашены звездой на встречу.

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Ф.В, Г.Р.