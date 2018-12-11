Айгюн Кязимова: «Все только начинается…» - ФОТО – ВИДЕО

9 декабря народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова получила престижную турецкую премию Altın Kelebek (Золотая бабочка).

«Золотая бабочка» была вручена исполнительнице в номинации «Певица года в Азербайджане», в которой также были представлены Сямра Рагимли, Диляра Кязимова, Гюнай Ибрагили, Айсель Ализаде, Хатира Ислам и Роза Зергерли.

Получая заветную статуэтку, А.Кязимова ограничилась лишь несколькими фразами, поблагодарив голосовавших за нее соотечественников, а вернувшись в Баку, поделилась своими впечатлениями с поклонниками в социальной сети Instagram, где отметила следующее:

«За 30 лет творческой деятельности вместе с вами я завоевала любовь, смеялась, любила и даже плакала. Всегда, особенно в самое сложное время я полагалась именно на вас. В череду моих успехов добавился еще один, и это успех каждого из нас – азербайджанцев, кто был или не был рядом со мной.

В первую очередь я благодарна за это Богу, затем – семье, друзьям и тем миллионам любящих меня людей, которые сделали меня Айгюн, благодарна и тем, кто не любит меня. Очень сложно подниматься на вершину, но еще сложнее на ней удержаться. Все только начинается».

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В.Ф, Г.Р.