Айгюн Кязимова в платье с глубоким декольте восхитила пользователей соцсетей – ФОТО

Новые фотографии народной артистки Айгюн Кязимовой, размещенные ею в Instagram, вызвали положительный резонанс в соцсети.

«Всегда приятно делиться с вами хорошими моментами», - пишет А.Кязимова в комментрии к фотографиям, снятым на одном из мероприятий, где звезда появилась в красном платье с глубоким декольте, восхитив своим образом многочисленных поклонников.

Отметим, что на страницу Айгюн Кязимовой в социальной сети Instagram подписано около 685.000 фолловеров.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Бахман Мирзоев