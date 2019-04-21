Айдын Мирзазаде: Азербайджан и Грузия никогда не поддадутся на провокации

«В последние дни некоторые грузинские политики пытаются нагнетать напряженность в азербайджано-грузинских отношениях, оскорбить Азербайджан и азербайджанский народ».

Об этом 1news.az заявил депутат парламента Азербайджана, член Политсовета партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Айдын Мирзазаде, по словам которого, эти политики даже в Грузии не пользуются авторитетом, а их мнение не разделяют серьезные, цивилизованные круги грузинского общества.

«Тем не менее нужно отметить, что эти политики-политиканы играют в очень опасную игру. И их ставшая явной в последние дни «смелость» в заявлениях видится открытым политическим заказом.

В столь чувствительном регионе, как Южный Кавказ, азербайджано-грузинская дружба является одной из основ мира и благополучия. Но, очевидно, определенным иностранным кругам мало фактора Армении, теперь они решили использовать еще и грузинский «ИГИЛ».

Но Азербайджан и Грузия никогда не поддадутся на провокации, и попытка превратить регион в новый очаг напряженности не удастся», - подчеркнул А.Мирзазаде.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что азербайджанская сторона готова в ближайшее время завершить процесс делимитации границы с Грузией.

Тимур Рзаев, Э.Т.