Айдын Мирзазаде: Армения идет на обострение ситуации

Несмотря на внешне миролюбивые заявления, руководство Армении проводит курс на обострение ситуации на оккупированных азербайджанских территориях.

Об этом 1news.az заявил депутат Милли меджлиса Айдын Мирзазаде, комментируя последние провокации вооруженных сил Армении на линии фронта.

«Я думаю, сегодняшним, так же, как и предыдущим руководителям Армении, нечего предложить по кардинальному решению нагорно-карабахской проблемы. Поэтому применяется старый метод: в канун важных переговоров или визита в регион представителей ОБСЕ накаляется обстановка, усиленно задействуются армянские снайперы и т.д.», - отметил он.

Напомнив, что за короткий период на линии фронта в результате грубых провокаций армянской стороны погибли двое военнослужащих Азербайджанской армии, депутат подчеркнул, что этот факт демонстрирует неискренность «миролюбивых» заявлений армянской стороны.

«Но я думаю, что такая политика вряд ли поможет новым руководителям Армении, в первую очередь, в решении вопросов, оставшихся ей в наследство от прежних властей, - сказал Айдын Мирзазаде. - А без решения нагорно-карабахской проблемы у Армении нет никаких шансов на какие-либо экономические, социальные или внешнеполитические достижения».

По его словам, недавно в Армении был проведен социальный опрос по основным вопросам, беспокоящим население: «Выяснилось, что всего 25% опрошенных лиц считают нагорно-карабахский конфликт основной проблемой своего государства. Намного больше армянское общество волнуют проблемы безработицы, решения экономических, социальных проблем и т.д.».

С другой стороны, Армения должна считаться с укреплением авторитета Азербайджана в международных организациях, с поступательным усилением его армии - одной из сильных в мировом масштабе, высокими темпами развития экономики. «Все это, в свою очередь, усиливает справедливую позицию нашей страны в вопросе карабахского урегулирования», - подчеркнул Айдын Мирзазаде.

Ф.Багирова