Айдан Салахова: «Люблю стрип-клубы…»

Художница и галерист Айдан Салахова дала интервью российскому изданию «Москвич Mag», в котором рассказала о своих любимых местах в столице России.

Я родилась…

В Москве, в знаменитом роддоме имени Крупской на 2-й Миусской.

Сейчас живу…

На Ленинградском проспекте, в районе метро «Аэропорт».

Любимое место в Москве…

Миусская площадь. Там был такой прекрасный Дом пионеров. Я потрясена, что его не тронули. Когда я училась в школе, мы с одноклассниками ходили в троллейбусное депо на Лесной, где недавно открылся рынок.

Люблю гулять…

По Ленинградке, хотя это явно не прогулочная зона, но я там гуляю с собакой.Раньше нравились Патрики, когда все-таки было не так много народа, как сейчас. Нравится Пятницкая, Лаврушинский переулок - тот райончик за рекой.

Нелюбимый район…

Текстильщики, Автозаводская - все юго-восточное направление. Всегда неприятно находиться, когда приходится бывать там по делам.

Любимые рестораны и бары…

Мне очень жаль, что закрылся «Симачев», я там очень любила лапшу с курицей терияки. До сих пор нравится «Кофемания» на Никитской. Обожаю «Каретный двор» - он вообще победитель моего ресторанного рейтинга. В «Рыбторге» на Патриках потрясающая паста с крабами. Еще Бapashka. Но вообще сейчас все победили фуд-корты.

Место, куда давно собираюсь, но нет времени…

Я вот в «Зарядье» никогда не гуляла, была только в концертном зале, а погулять не получилось. Но, в принципе, куда хочу, всегда добираюсь.

Меня можно встретить кроме дома и работы…

В Community у Синиши Лазаревича - это если в пятницу или субботу. Люблю стрип-клубы, раньше регулярно ходила в «Эгоист Голд» на Спиридоновке. Очень уютное место. Но его, к сожалению, закрывают.

Мое отношение к Москве менялось…

Мне нравилась Москва 1980-х. Когда училась в Суриковском, рядом был потрясающий кафетерий. Удивительно красивое здание, мы там всегда собирались. И там были потрясающие сосиски. Москву 1990-х я не любила, дико не нравилось находиться в городе, хотя в те годы была очень бурная ночная жизнь.

А в последнее время мне нравится. Все ругают Собянина, но при нем город «пошел», можно гулять. Даже я - не большой любитель гулять, да и вообще в Москве раньше с этим было сложно - стала много ходить.

Москвичи отличаются от жителей других городов…

С одной стороны, дневной мрачностью, с другой — ночным весельем и гуляньем до утра.

В Москве лучше, чем в Нью-Йорке, Лондоне, Париже или Берлине…

Потрясающий сервис. Особенно по сравнению с Европой. Очень стали удобные многие сервисы, на которые раньше уходила куча времени - я полюбила центр «Мои документы». Мне нравится, что я могу заказать еду 24 часа в сутки, что супермаркеты всегда открыты. Я часть года живу в Италии — там такая бюрократия в сравнении с Россией, что просто беда.

Мне не нравится в Москве…

Как-то не к чему придраться. В Италии есть, а в Москве нет. Если не смотреть новости о том, что происходит в целом в стране, Москва - прекрасный город. Хочется только, чтобы эта новая чистота и транспортная доступность вышла за пределы Садового кольца.

Мне не хватает…

На окраинах кафе в шаговой доступности. Вот раньше их было мало и на Ленинградке, а теперь - пожалуйста, открываются и супермаркеты, и симпатичные кафешки. Хотелось бы, чтобы их было больше и в других районах.

Проект «Новая академия» на «Винзаводе»…

Это итоговая выставка выпускников нашей с профессором МГАХИ им. Сурикова, архитектором Сергеем Оссовским мастерской к ее 15-летию. Там также будет несколько работ преподавателей и основоположника «Салаховской школы» Таира Салахова. Но по большей части выставляются малые (четвертый курс) и большие дипломы. Очень хорошие, талантливые ребята.

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