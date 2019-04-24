Автор визитки, «взорвавшей» соцсети: «Как только вернусь в Азербайджан, найду виновных и накажу» - ФОТО

В социальных сетях распространено фото визитной карточки председателя НПО, буквально «взорвавшее» соцсети ввиду большого количества грамматических ошибок. Но не только по этой причине – на визитке, наряду с электронной почтой, указан и пароль от нее.

Как сообщает 1news.az, на визитке содержится следующая информация:

Азербайджанская республика «Семьи Шахидов» «Уход» Председатель Общество Республика «Родина Мат» президент Благотворительного фирмы «Национальная свобода» герой движения Алиев Мушвиг Анвер оглы.

Электр.почта aliyev.musfiq@inbox.ru

Код: sehitaileleri2016.

В оригинале же название этой организации звучит так: «Şəhid Ailələrinə Qayğı Cəmiyyəti».

После публикации в соцсетях Мушвиг Алиев стал предметом бурных обсуждений и даже насмешек.

Выражая к этому отношение, сам Мушвиг Алиев сказал, что является первым орлом азербайджанских НПО. «Разве журналисты, граждане Азербайджана не знают об этом? Зачем раздувают этот вопрос и обсуждают?», - заявил он в интервью Modern.az.

По его словам, эта визитка была подготовлена давно. «Сейчас кто-то в Москве распространил фото этой визитки и таким образом пытается сформировать негативное мнение обо мне. В настоящее время я в Москве. Как только вернусь в Азербайджан, найду виновных и накажу», - сказал он.

Он сказал, что возглавляемой им организации – обществу «Забота о семьях шехидов» – 30 лет. «Я готов вести полемику с самым сильным, образованным журналистом. Пусть люди обсуждают мероприятия, которые я провожу в Баку, посвященные семьям шехидов. Почему их не обсуждают?», - задался он вопросом.

Мушвиг Алиев считает неправильным обсуждение визитки, которая была распечатана несколько лет назад. «Те, кто распространяет фотографию визитки, поступают неправильно», - сказал он.

А.А.