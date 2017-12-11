Автор рисунков «Love is…» в интервью 1news.az рассказал о том, как все начиналось – ФОТО – ВИДЕО

Жвачку «Love is…» с ее знаменитыми вкладышами знает, пожалуй, каждый на всем постсоветском пространстве.

Коллекция вкладышей была достоянием каждой школьницы, но и взрослыми мы сегодня с умилением рассматриваем картинки, которые рассказывают о том, что же такое любовь.

Автором легендарных рисунков является новозеландская художница Ким Грув Касали. В конце 1960-х годов она начала посылать своему возлюбленному и будущему мужу Роберто Касали послания с рисунками. Постоянными героями этих посланий были влюбленные мальчик и девочка, которых не отличали какие-либо половые признаки.

Вскоре эти добрые картинки про любовь стали публиковаться в газете и приобрели огромную популярность. Однако в связи со смертельной болезнью мужа Ким обратилась в 1975 году к британскому художнику Биллу Эспри (Bill Asprey) с просьбой продолжить создание комиксов под ее именем. Билл согласился.

Сама Ким скончалась в 1997 году, но Билл почти 40 лет продолжает рисовать все новые истории. Этот талантливый человек с огромным запасом творческой энергии и добрым сердцем не перестает находить новые источники вдохновения.

Помимо серии комиксов «Love is…» («Любовь – это…»), он создал и много других узнаваемых персонажей, но «Love is…» остается легендой своего времени.

«Я по-прежнему полон вдохновения, которое черпаю из жизни вокруг – от ежедневных мелких радостей до самых значимых романтических моментов и драматических событий», - говорит Билл Эспри в интервью 1news.az

«Меня вдохновляют удивительные люди, которые встречаются мне на пути, новые захватывающие проекты, над которыми я работаю. Моя жизнь состоит из любви, которую дарили мне люди, и которую я отдавал людям. Потому своей музой и вдохновением могу назвать саму любовь», - говорит он.

«Я рисую с любовью, в память о чудесных людях, которых знал в прошлом, и в честь тех, кто пришел в мою жизнь сегодня», - добавляет 81-летний художник.

В начале 1990-х образы, созданные Ким Касали и сохраненные Биллом Эспри, добрались и до стран бывшего Союза. Здесь комиксы стали популярны благодаря турецкой фирме Intergum, которая начала производить яркую детскую жвачку, обернутую в веселые вкладыши с любовными фразами про мальчика и девочку. На рынке, еще не избалованном обилием продукции, жвачка пользовалась бешеной популярностью.

Для самого Билла Эспри было сюрпризом узнать, что его рисунки так известны далеко за пределами Европы.

«Я начал понимать, что жвачка «Love is…» была популярна в России и на всем постсоветском пространстве, когда начал получать большое количество сообщений из этих стран», - говорит художник, отмечая, что был очень рад узнать, что его рисунки популярны среди столь большого числа людей.

«В одном из писем владелица московского ресторана приглашала меня украсить весь ее ресторан рисунками из серии «Love is…» - говорит он. - Возможно, в следующий раз, когда буду в Москве, я попытаюсь это сделать!»

Творческая профессия требует от человека постоянной душевной отдачи, а творчество, призванное нести радость – вдвойне. Однако все мы люди, и не каждый день на душе весна. Каково же быть художником ежедневных веселых комиксов?

«Когда моя любимая жена умерла от рака, те доброта и поддержка, которые я получил от людей вокруг, помогли мне пережить это тяжелое время. Люди во всем мире сталкиваются с тяжелыми утратами и горем, не исключение и фанаты комиксов «Love is…» Своими рисунками я надеюсь привнести в их жизнь немного улыбки и радости, в которых мы все так нуждаемся», - говорит Билл Эспри.

«Когда я работаю над сюжетами «Love is...» и других моих комиксов, то живу миром своих персонажей, забывая о личных проблемах. Также в своей записной книжке я отмечаю различные идеи на будущее, к которым прибегаю в те дни, когда нахожусь не в лучшем состоянии духа», - рассказывает художник.

«Наверное, имеет значение и то, что я прирожденный оптимист. Это определенно помогает», - добавляет он.

В 2017 году британский художник Билл Эспри был привлечен к участию в международном социальном проекте «Футбол для дружбы», который проводится пятый год подряд при финансировании российского «Газпрома».

Проект, реализуемый при поддержке ФИФА и УЕФА, объединяет детей самых разных национальностей, пола и физических возможностей. Помимо развития детского футбола, целью проекта является и воспитание в детях толерантности и уважения к различным культурам и национальностям.

Дружба, мир и равенство – ключевые ценности, которые продвигают участники «Футбола для дружбы». Юные футболисты из Азербайджана традиционно участвуют в соревнованиях, а новостное агентство The First News (www.1news.az) является информационным партнером проекта.

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«Меня очень вдохновил этот проект по продвижению среди молодого поколения основных человеческих ценностей, объединенных в футболе, а также по построению дружбы между детьми из разных стран», - говорит художник Билл Эспри.

«Если сегодня мы сможем посредством спорта распространить идеи равенства и здорового образа жизни, воспитать уважение к другим культурам и национальностям, помочь сделать мир более дружественным, доброжелательным и терпимым, то это станет прекрасным наследием для молодого поколения», - убежден он.

Билл Эспри – создатель официальных талисманов проекта «Футбол для дружбы». Ими стали пес Фредди и котенок Фрейда, которые вошли в серию комиксов «Дружба – это…»

«Мои персонажи – официальные талисманы проекта «Футбол для дружбы». Я так счастлив, что они могут помочь изменить ситуацию к лучшему и сыграть свою роль в этой потрясающей, захватывающей и достойной программе», - говорит художник.

Выставка серии рисунков «Дружба – это…» Билла Эспри запланирована в Москве на 2018 год – год проведения в России чемпионата мира. Сам художник пока не владеет деталями, но предполагает, что рисунки могут быть выставлены на двух разных площадках в Москве.

«Перспектива весьма заманчивая, - говорит он. - В ближайшее время на моем сайте появится дополнительная информация».

Помимо серии «Love is…», Билл Эспри создал множество других позитивных и дарящих тепло персонажей, среди которых Мобиус, Афродита, Гайки, Большой и добрый великан и другие. По словам автора, все герои им любимы.

«За свою карьеру я нарисовал много комиксов и люблю их все. Каждый из них был для меня самым любимым на тот период, когда я работал над ним», - говорит художник.

Самой известной серией комиксов стала история о Большом и добром великане или, как его коротко называют – БДВ.

«На базе этой истории, описанной в книге известного автора Роалда Даля, снят детский фильм, - рассказывает Билл Эспри. – Эта история о приключениях великана и сиротки Софи очень популярна среди детей».

Персонаж Мобиус из другой серии комиксов стал результатом совместного труда Билла Эспри с американским профессором. «Мобиус – прирожденный оптимист с пытливым умом, всегда в поисках новых знаний, - говорит автор. - Немного похож на меня и, возможно, на всех нас».

Персонажи из серии «Гайки» стали результатом страсти автора к классическим автомобилям. Он собирал коллекцию таких машин и даже участвовал в ралли. «Именно тогда и появились персонажи серии «Гайки», задолго до того, как студия «Дисней» создала знаменитые «Тачки», - говорит Эспри.

«Теперь пришел черед Фредди, Фрейды и серии «Дружба – это...» Возможно, когда-то и они станут моими любимчиками!» - говорит художник.

В Азербайджане Биллу Эспри побывать не доводилось, но он слышал об этой стране от своего друга, который родился в Баку. И хотя на сегодня с Азербайджаном легендарного британского художника не связывают какие-либо творческие проекты, он открыт к такому сотрудничеству в будущем.

Продолжая создавать, планировать новые выставки и проекты, Билл Эспри начал разбирать свой внушительный творческий архив и намерен написать автобиографию.

Елена Остапенко, Рустам Азимов