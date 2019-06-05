Автомобили европейского производства SKODA: При новых условиях, по новому адресу - ФОТО - ВИДЕО

24 мая состоялась торжественная церемония открытия SKODA Azerbaijan в новом помещении. Церемония открытия была организована с особым вкусом.

На мероприятии вместе с любителями Skoda присутствовали также и представители прессы и шоу-бизнеса, влюбившиеся в эту марку с первого взгляда.

В начале на мероприятия, состоявшем из трех частей, была разрезана символическая красная лента. Затем гостям была представлена подробная информация о деятельности SKODA Azerbaijan и представленных автомобилях.

Церемония началась с первого в Азербайджане дефиле автомобилей. Во время автомобильного дефиле были продемонстрированы четыре модели марки SKODA - SKODA Kodiaq, SKODA Karoq, SKODA SuperB, SKODA Fabia combi.

Мероприятие продолжилось блистательным концертом. Концерт открыл Чингиз Мустафаев, который представлял Азербайджан на «Евровидении-2019». Шоу-программа продолжилась выступлением поп-дивы Айгюн Казимовой и рэпера Мири Юсифа, которые исполнили незабываемые хиты.

Отметим, что салон для выставок и продаж привлекает своим удобством и простором. Здесь продумана каждая мелкая деталь и условия для предоставления возможности клиентам познакомиться с первоклассными автомобилями поближе.

Помимо автосалона, для послепродажного обслуживания SKODA будет доступен современный сервисный центр, соответствующий европейским стандартам. Автомобили SKODA обслуживают опытные, прошедшие специальное обучение в Европе профессионалы. Ввиду того, что SKODA входит в концерн VolksWagen AG, в данном сервисном центре, наряду с автомобилями SKODA, также будут обслуживаться AUDI, VW и SEAT. Официальный дистрибьютор ООО SKAZ AUTOHOUSE предоставляет гарантии по всем выполненным работам.

ООО SKAZ AUTOHOUSE предлагает своим клиентам специальные условия для приобретения автомобилей SKODA:

Наличными (в подарок предоставляется обязательное страхование)

Условия лизинга:

- предоплата начиная с 15%;

- годовая процентная ставка начиная с 19%;

- удобные условия лизинга сроком до 5 лет.

И условия внутреннего кредитования:

Предоплата 30%, 13% годовых, до 3-х лет, комиссия 2%.

Skoda Kodiaq - цены начинаются с 56 900 манатов;

Skoda Karog - цены начинаются с 49 900 тыс. манатов;

Skoda Superb - цены начинаются с 45 900 манатов;

Skoda Fabia Combi – цены начинаются с 31 400 манатов.

Следует особо подчеркнуть, что на автомобили предоставляются гарантии на 3 года или 100 000 км.

Это отличает SKODA Azerbaijan от других брендов.

Официальный дистрибьютор - ООО SKAZ AUTOHOUSE.

Адрес: Низаминский район, проспект Бабека, 74.

Получить дополнительную информацию можно по номеру (+994 12) 565-57-73 или короткому номеру *5544, а также посетив официальный сайт и страницу Facebook SKODA Azerbaijan.

Компания SKODA Azerbaijan поздравляет азербайджанский народ с праздником Рамазан!

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