Автомобильная дорога Чархы-Галаган-Гаджилар-Ханлыгоба-Сайад-Мамедханлы сдана в эксплуатацию после реконструкции и восстановления

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4 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе поездки в Хачмазский район открыл автомобильную дорогу Чархы-Галаган-Гаджилар-Ханлыгоба-Сайад-Мамедханлы после реконструкции и восстановления.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях новой дороги.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

Затем было сделано фото на память.