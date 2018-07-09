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СМИ: Автобус сборной Бразилии забросали яйцами после возвращения с ЧМ-2018 - ВИДЕО

9 Июля, 2018 в 21:28 ~ 1 минута на чтение 1097
СМИ: Автобус сборной Бразилии забросали яйцами после возвращения с ЧМ-2018 - ВИДЕО

Болельщики забросали яйцами автобус сборной Бразилии по футболу, которая вернулась на родину после поражения в 1/4 финала чемпионата мира в России, сообщает As.

Сборная Бразилии в пятницу в Казани проиграла команде Бельгии со счетом 1:2 в матче четвертьфинала ЧМ-2018 и вылетела из турнира.

Испанское издание опубликовало видео, на котором толпа людей закидывает автобус команды яйцами.

Однако на самом деле эти кадры появились в сети около трех месяцев назад, и в автобусе были вовсе не футболисты.

Сборную Бразилии же болельщики, как сообщает Рейтер, приветствовали в аэропорту Рио-де-Жанейро аплодисментами. Тренер южноамериканской команды Тите в ответ поблагодарил фанатов за этот теплый прием.

«Р-Спорт»

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