Австрийская модель посетила Чернобыль: «Это одно из самых страшных мест на Земле» – ФОТО – ВИДЕО

Мини-сериал американского канала HBO «Чернобыль» остается одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях.

Вышедший в эфир 6 мая сериал «Чернобыль» на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), где его рейтинг составляет 9.70 – в сериале рассказывается история об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и ликвидации ее последствий.

С выходом первой серии проект привлек внимание зрителей и стал одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях по всему миру – к примеру, известная австрийская фитнес-модель Джулия Басслер на волне ажиотажа вокруг данного проекта отправилась в Чернобыль, где сделала фотосъемку и поделилась со своими подписчиками впечатлениями от поездки.

«Внутри диспетчерской четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС – одно из самых страшных мест на Земле, где 33 года назад произошла ядерная катастрофа. Находиться здесь для меня шок, никогда не забуду этого момента», - пишет Дж.Басслер, делясь в Instagram нижеприведенными снимками.

«Смотря на город-призрак Припять, создается такое ощущение, будто все на Земле погибли и я единственная, кто выжила. Через день после ядерной катастрофы 50.000 жителей было приказано покинуть город на три дня, но уехали они отсюда навсегда», - рассказывает модель в социальной сети.

«Это самый грустный парк развлечений в мире, так как ни один ребенок так и не смог прокатиться на аттракционах. Открытие парка должно было состоятся 1 мая, но к этому времени город был уже полностью эвакуированным, а парк остался заброшенным» - отмечает Дж.Басслер.

Показала в Instagram австрийская модель и жителей Чернобыля, которые отказались покинуть свои дома и вернулись в родной город спустя год после ядерной катастрофы – Дж.Басслер отмечает, что в данный момент в Чернобыле проживает около 200 человек.

«Это замечательные люди, готовящие мне еду и угощающие водкой домашнего приготовления. У них невероятно тяжелая жизнь – воды нет, ближайшая больница очень далеко, автобус с продуктами приезжает 2 раза в месяц. Они не хотят жить нигде, кроме своего дома, несмотря на все трудности», - делится впечатлениями от встречи с жителями Чернобыля Дж.Басслер.

Отметим, что чернобыльские публикации австрийской модели были встречены неоднозначно со стороны ее подписчиков в Instagram – если одни похвалили ее за смелость, то другие обвинили в саморекламе на чужой трагедии.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @juliabaessler