Австрия поддерживает транзит грузов по железной дороге через Азербайджан и Турцию

Железнодорожные ведомства Азербайджана, Турции и Австрии договорились о развитии конкурентоустойчивой, интермодальной железнодорожной сети, говорится в пресс-релизе ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

«В ходе встречи в среду глава АзЖД Джавид Гурбанов, член правления АО «Австрийские железные дороги» по грузоперевозкам Эрик Регтер и генеральный директор «Турецких железных дорог» по грузоперевозкам Вейси Курт обсудили перспективы взаимного сотрудничества и подписали Меморандум о взаимопонимании», - отмечается в информации.

Документ предусматривает развитие конкурентоустойчивой, высокочастотной и интермодальной железнодорожной сети между Китаем и Европой, а также странами СНГ.

Лада Евграшина, Г.Р.