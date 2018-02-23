Австрия интересуется инфраструктурными проектами в Азербайджане

Австрия проявляет интерес к участию в реализации инфраструктурных проектов в Азербайджане, говорится в пресс-релизе на сайте ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Эта тема была обсуждена в Баку между генеральным секретарем Федерального министерства транспорта, инноваций и технологий Австрии Андреасом Райхардтом и главой ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавидом Гурбановым.

Как говорится в сообщении ЗАО, Дж.Гурбанов проинформировал австрийскую сторону о проводимых в железнодорожной отрасли Азербайджана реформах, проектах Транскаспийского транспортного маршрута, коридоров «Север-Юг» и «Юг-Запад», а также о запуске железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

А.Райхардт, в свою очередь, отметил, что за последние годы связи между Азербайджаном и Австрией расширяются во всех направлениях, в том числе и в сфере экономики.

«Австрия заинтересована в интенсификации этих связей и готова участвовать в реализации инфраструктурных проектов», - сказал А.Райхардт.

В завершение встречи было принято решение о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества.

Лада Евграшина, Г.Р.