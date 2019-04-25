Атмосфера Формулы 1 и много развлечений. Открылась развлекательная зона Baku City Circuit – ФОТО 

SOCAR Гран-при Азербайджана-2019 Формулы 1 – это не только увлекательная гонка, но еще и целый спектр развлечений, которыми на протяжении четырех дней смогут насладиться обладатели билетов и гости гонки.

Как сообщает 1news.az, сегодня двери для посетителей Гран-при открыла развлекательная зона, по традиции расположившаяся на Приморском бульваре.

Здесь болельщики смогут попробовать свои силы на симуляторах Формулы 1, провести самый настоящий пит-стоп, а также насладиться различными шоу, которые будут проходить все четыре дня. Есть на Приморском бульваре и уголок для детей.

Фотокорреспондент 1news.az Надыр Ибрагимли погулял по Приморскому бульвару, и сделал много интересных фотографий, которые помогут вам поближе познакомиться с развлекательной зоной.

Подготовил Теймур Максутов