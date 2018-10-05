«Атешгях» вновь представит Азербайджан на ЧЕ по интеллектуальным играм

В столице Республики Беларусь, в городе Минске 5-7 октября состоятся игры Чемпионата Европы среди студенческих команд по интеллектуальным играм.

В трехдневной программе Чемпионата разыграются комплекты медалей по таким игровым дисциплинам как «Что? Где? Когда?», «Эрудит-Квартет», командная «Своя Игра» и "Брейн-Ринг".

На Чемпионате Европы, в котором будут участвовать свыше 30 команд из различных стран континента, нашу страну будет представлять команда "KCN" Клуба Интеллектуальных Игр «Атешгях».

Команда «KCN», состоящая из студентов Азербайджано-Французского Университета и Бакинского Государственного Университета завоевала право представлять Азербайджан по итогам студенческой лиги Клуба "Атешгях".



В состав команды вошли: Абдул Гулиев, Масума Сулейманова, Эльджан Исмаилов, Даниил Михайлов, Сара Салаева и Сянан Наджафов (капитан команды).



Тренером команды является кандидат исторических наук Эмиль Искендеров.

Напомним, что в прошлом году, на Открытом Кубке Балтии по интеллектуальным играм среди студентов под руководством Эмиля Искендерова команда «ExLibris» завоевала два комплекта медалей в четырех дисциплинах.

Клуб Интеллектуальных Игр «Атешгях» функционирует с 1989 года и является старейшим интеллектуальным клубом Азербайджана. Команды клуба регулярно представляют Азербайджан на различных международных интеллектуальных турнирах и фестивалях.