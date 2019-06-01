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#Atabala Challenge: известные папы Азербайджана делятся позитивным отцовским опытом в развитии своих детей – ФОТО – ВИДЕО

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#Atabala Challenge: известные папы Азербайджана делятся позитивным отцовским опытом в развитии своих детей – ФОТО – ВИДЕО

1 июня, в честь Международного дня защиты детей, а также Международного дня родителей, UNICEF впервые запускает глобальную инициативу под названием «Месяц родительства», сфокусированную на значимости раннего развития ребенка.

По всему миру в этот месяц UNICEF проводит тематические мероприятия, нацеленные на большую осведомленность о том, насколько велико влияние правильного питания и безопасной среды на развитие мозга ребенка в первые годы жизни. Также говорится о значимости применения политики, дружественной по отношению к семье, и в частности, к родителям маленьких детей.

В Азербайджане UNICEF проводит социальную кампанию #Atabala Challenge с целью повысить в обществе понимание роли отцов в развитии детей. В рамках кампании несколько известных людей из Азербайджана будут делиться в социальных сетях своим личным опытом отцовства, воодушевляя других отцов к активному участию в воспитании и развитии своих детей, а также распространению этой практики в своем окружении.  

Как добавила глава пресс-службы UNICEF Айна Моллазаде, среди активистов проекта – кик-боксер Парвиз «Кобра» Абдуллаев, телеведущий Мурад Дадашов, учитель Джейхун Джаббаров, а также фотограф Джамиль Мирзоев

Рассказывая о своем отцовском опыте, все участники призывают отцов Азербайджана присоединиться к социальной кампании #Atabala Challenge, рассказав свою историю.

«В ранний период развития ребенка его мозг развивается с наибольшой скоростью, что дает уникальную возможность максимально использовать потенциал ребенка к обучению, эмоциональному развитию и развитию социальных навыков», - сказал посол UNICEF в Азербайджане Эдвард Карвардин.  

UNICEF отмечает, что во многих странах недостаток семейно-ориентированной политики государства приводит к тому, что многим родителям приходится сталкиваться с большими трудностями, сохраняя баланс между работой и заботой о детях.

«Отмечая Международный день ребенка сегодня, мы подтверждаем значимость детей в нашей жизни, и сегодня тот момент, когда мы можем уделить время детям. Это означает предоставить родителям практические советы и поддержку в том, как наилучшим образом поддержать ранее развитие ребенка», - сказал посол Эдвард Карвардин.

«Также мы призываем применить такие меры по поддержке семьи как обязательный отпуск по уходу за ребенком не только для матери, но и для отца, создание гибких условий на рабочем месте, чтобы молода мама имела шанс обеспечить своему малышу грудное вскармливание, и воспользоваться другими возможностями по поддержке раннего развития своего ребенка», - добавил он.

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Елена Остапенко

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