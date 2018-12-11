Ассоциация страховщиков Азербайджана: A-Qroup снова на 1-м месте

Согласно официальному сайту Ассоциации страховщиков Азербайджана (www.asa.az), страховая компания A-Qroup снова лидирует, заняв первое место по уровню обслуживания клиентов и удовлетворенности среди застрахованных.

Этот результат еще раз продемонстрировал, что A-Qroup продолжает оставаться компанией, заботящейся о своих клиентах и обеспечивающей им высококвалифицированный сервис, соответствующий мировым стандартам.

Десятки тысяч людей доверяют A-Qroup свою недвижимость, автомобили и, самое главное, - свое здоровье. Успех A-Qroup - это высокий уровень обслуживания, творческий подход и профессионализм в работе.

По данным страхового портала Insure.az, второе место по уровню обслуживания и удовлетворенности клиентов занимает Atəşgah Sığorta. А 3-е, 4-е и 5-е места заняли Qala Həyat Sığorta, Paşa Sığorta и Xalq Sığorta.

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