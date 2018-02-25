Асиф Мамедов: «Мы отдалились от борьбы за чемпионство»

Полузащитник «Габалы» Асиф Мамедов после поражения от «Сабаила» (1:2) в рамках 17-го тура «Топаз премьер-лиги» поделился своим мнением об игре с журналистами, среди которых был и корреспондент 1news.az.

«Мы очень хотели одержать победу, - начал разговор Асиф Мамедов, - Не хорошо, что теряем очки в таких матчах. Хотя по игре, мы действовали достаточно неплохо. Возможно, мы перегорели. Автогол несколько обескуражил нас. Не знаю, насколько сказалось отсутствие Джавида Гусейнова. У нас в составе есть игроки, которые могу заменить друг друга. Естественно, было бы лучше играть без потерь. Нам просто не повезло.

Мы добивались хороших результатов до этого матча. Но после поражения мы отдалились от борьбы за чемпионство. «Карабах» наверняка обыграет «Кяпяз». Если это произойдет, наши дела еще более осложнятся. Сложно надеяться на потерю очков «Карабаха». Мы играли с ними сразу после перерыва. Но это была первая игра. Мы играли неплохо. И, в целом, добились хорошего результата для гостевого матча с «Карабахом».

Нам надо продолжать играть. Не падать духом. Мы будем бороться до последнего. Но не все находится в наших руках. Мы должны ждать результатов матчей «Карабаха». Но надо побеждать и в своих матчах», - заключил он.

Теймур Максутов