Ашотян – Пашиняну: Зачем пытаться вешать лапшу нам на уши?

Прямой эфир Никола Пашиняна был очередным мастер-классом того, как говорить долго и ничего не сказать.

Об этом заявил вице-председатель Республиканской партии Армении Армен Ашотян в прямом эфире на Facebook, сообщают армянские СМИ.

По мнению Ашотяна, значительная часть пресс-конференции посвящалась якобы выполнению данных ранее обещаний.

«Оставляю в стороне некорректность формулировки «выполнено на 100%». Укажу несколько других вопиющих фактов», - отметил Ашотян.

«Пашинян говорит, что его обещание увеличить бюджет на 30-40% реализуется, потому что доходная часть бюджета 2018 года увеличилась на 10%, в а 2019 году ожидается рост до 5%. Даже если это так, элементарные математические расчеты показывают, что 10 и 5% в разрезе двух лет не дают обещанных 30-40%. Во-вторых, доходная часть бюджета 2018 года планировалась в 2017 году, то есть, так или иначе увеличилась бы. Уверен, что не будь смены власти, бюджет еще больше бы увеличился», - подчеркнул Ашотян.

Другая ложь – «спидометры Сашика». «Пашинян попытался спустить на тормозах и говорить только о том, что заявлял о бессмысленных штрафах в размере 25 млн долларов. Эти штрафы прощены за счет бюджета, то есть за наш с вами счет. Но нам так и не разъяснили, почему по сей день используется формулировка «спидометры Сашика». Смог ли он за год доказать, что спидометры принадлежат Сашику? Нет, более того, один из бывших высокопоставленных полицейских чинов, ныне депутат, несколько раз заявил, что спидометры никогда не принадлежали Сашику. Возникает вопрос, почему Никол Пашинян пытается навесить нам на уши эту лапшу. Где доказательства?», - спрашивает Ашотян.

Далее Армен Ашотян обратился к теме 1 марта. Он напомнил, что по случаю 100 дней пребывания у власти 17 августа прошлого года Пашинян заявил, что дело раскрыто. «Вчера он повторил эту мысль, изменив пару слов. Он сказал, что почти на 100 раскрыто. Могу утверждать, что его восприятие «1 марта» в рамках возбужденного им же дела не раскрыто, покуда не раскрыты обстоятельства гибели 10 человек и личности причинивших смерть», - подчеркнул Ашотян.

Помимо этого, по уверению Ашотяна, в Армении есть политические заключенные, хоть Пашинян и утверждает обратное. «Как минимум возбужденное в отношении Роберта Кочаряна дело свидетельствует о том, что в Армении есть преследуемый по политическим мотивам, по политическим основаниям деятель – Роберт Кочарян. И Роберт Кочарян, в моем понимании, политический заключенный. Следовательно, заявления о вендеттах и политическом примирении – манипуляции со стороны Пашиняна», - отметил Ашотян.

А.А.