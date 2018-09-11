Ашотян о Пашиняне: Если вы вынуждены каждый раз доказывать, что вы леди, то точно ею не являетесь

Комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что армяно-российские отношения блестящие, вице-председатель Республиканской партии Армении, глава постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян отметил: «Я как гражданин Армении буду очень рад тому, чтобы в армяно-российских стратегических, союзнических отношениях на самом деле не было бы проблем или трещин, поскольку со дня установления в стране независимости данные отношения являются важнейшими факторами безопасности, экономики, внешней политики Армении.

Хотелось бы верить в эти заявления главы правительства, если бы они не так часто звучали в последние дни».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, депутат призвал не так часто говорить о «блестящих армяно-российских отношениях», потому что непроизвольно вспоминаются крылатые слова другого, более состоявшегося премьер-министра - Маргарет Тэтчер, которая говорила, что если вы вынуждены каждый раз доказывать, что вы леди, то точно ею не являетесь».

С этой точки зрения, по мнению Ашотяна, необходимо понять, где заканчивается агитация, а где начинается настоящая повестка армяно-российских отношений.

«Думаю, что премьер-министр должен быть последовательным по части заявленных принципов. Например, я не знаю, говорил ли премьер-министр с президентом России об инциденте в селе Паник, который он же пару недель назад называл провокацией», - заявил Ашотян.

С.А., Э.Т.