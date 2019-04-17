Асаф Гаджиев армянским журналистам в Ереване: «В Армении есть силы, которые не хотят мирного урегулирования конфликта»

«После деоккупации Карабаха, он может получить самый высокий статус в составе Азербайджана», - заявил в беседе с журналистами в Ереване 16 апреля генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества, представитель Азербайджана Асаф Гаджиев.

«Любые переговоры – это шаг вперед, если сторонам удалось прийти к какому-то прогрессу. Хорошо, что есть готовность активизировать гуманитарные контакты, в том числе на уровне взаимных визитов журналистов, это может создать соответствующую атмосферу», - добавил А.Гаджиев, сообщают армянские СМИ.

А.Гаджиев выразил отношение к заявлению министра обороны Армении Давида Тонояна об имплементации принципа «новая война – новые территории».

«Подобное милитаристическое заявление из уст министра обороны Армении выглядит просто смешным. Азербайджанский бюджет почти в 10 раз превышает армянский. Апрельская война показала, что мир изменился и Азербайджан изменился. И если война будет возобновлена, то она будет носить технологический характер, и победит сильнейший», - подчеркнул А.Гаджиев.

Также генсек ПАЧЭС выразил надежду на то, что министр обороны Армении «поймет свою ошибку». «Вашему министру обороны нужно задуматься над тем, что он говорит, причем, он делает это заявление за неделю до начала переговоров лидеров Армении и Азербайджана. Чего он хотел? Срыва переговоров? Видимо, в Армении есть силы, которые не хотят мирного урегулирования конфликта», - задался вопросом А.Гаджиев.

Он также отметил, что дважды стороны были очень близки к решению конфликта. «Первая попытка завершилась отставкой Левона Тер-Петросяна, вторая закончилась расстрелом парламента 1999 года», - подытожил он.

А.А.