Арзу Нагиев: Придя к власти, Гейдар Алиев спас Азербайджан

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, придя к власти 15 июня 1993 года, в прямом смысле слова спас Азербайджан от хаоса, катастрофы.

Об этом 1news.az заявил политолог Арзу Нагиев.

Он отметил, что первые годы независимости запомнились как период хаоса и противостояния.

«Как свидетель тех дней могу сказать, что Азербайджан находился в состоянии разрозненности. И зарубежные спецслужбы, и некоторые внутренние силы предпринимали шаги в разных направлениях, вплоть до расчленения страны на федерации.

Сложилась очень плачевная ситуация. Армия не была сформирована, имелись вооруженные формирования, действующие под патронажем определенных политических сил. Представьте, ситуация достигла той черты, что старались вывести войска с линии соприкосновения и использовать их в своих целях. То есть, наша страна, только завоевавшая независимость, оказалась в сложном, казалось, безвыходном положении».

По мнению политолога, наряду с другими проблемами, которые создал для страны тандем НФА – «Мусават», самой плачевной была кадровая проблема:

«Профессионалов отстранили от работы, кто-то был политически заклеймен. Именно отсутствие кадрового потенциала создало такие сложные проблемы. Людей на должности назначали не из-за их профессионализма, а из-за политических убеждений, политических взглядов».

А.Нагиев подчеркнул, что Гейдар Алиев спас Азербайджан от хаоса и больших бед:

«Азербайджан был расколот, бюджет находился в плачевном состоянии, хоть и СССР распался, его авторитет в регионе все еще был слишком силен. Чтобы стабилизировать ситуацию, сформировать бюджет, начать строительство армии, заключить нефтяные договора, прибыль от которых направить на защиту Азербайджана, предотвратить угрозу безопасности государства требовался большой политической опыт. Гейдар Алиев предпринял в этом направлении очень значимые, важные шаги».

Политолог также отметил, что есть политики, сыгравшие важную роль в истории Азербайджана:

«В конце ХХ века таким политиком стал Гейдар Алиев. Сделанное им для Азербайджана рассчитано на десятилетия, столетия. Представьте, никто не верил в возможность подписания «Контракта века», никто не верил, что Азербайджанская армия однажды может оказаться среди самых сильных армий мира. Политика Гейдара Алиева бесспорна. Общенациональный лидер - один из политиков, предпринявших самые важные шаги в конце ХХ века, один из самых авторитетных политиков».

Политолог также подчеркнул, что продолжающий политику Гейдара Алиева Президент Ильхам Алиев предпринимает очень важные шаги:

«Это связано с реформами, проводимыми в политическом, экономическом и военном направлениях. Благодаря доходам от реализации нефти успешно развивается ненефтяной сектор – это и есть результат данной политики реформ».

1news.az