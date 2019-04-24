Аршад Гусейнов: «Если так пойдет, то по улицам Баку очень многие будут ездить на машинах с грузинскими номерами»

«Пошлины на ввоз в Азербайджан автомобилей очень высоки – это и таможенная пошлина, и НДС, и акцизный сбор, и т.д. Многие оправдывают это необходимостью пополнить госбюджет и стимулировать местное автомобильное производство в Азербайджане. Но оба эти аргумента ложны».

Об этом 1news.az заявил видный эксперт в сфере транспорта, юрист Аршад Гусейнов, по словам которого, ввоз автомобилей в страну резко сократится от таких пошлин.

«Предположим, ввозилось 1000 автомобилей, и с каждого из них бралось 5000 манатов госпошлины, что делало 5 миллионов манатов. Теперь будут привозить 500 автомобилей, и за каждый возьмут пошлину 8000 манатов. Это сделает 4 миллиона манатов, или на миллион меньше.

Второй аргумент также не выдерживает критики. Ведь производство автомобилей в Азербайджане – это просто их сборка из готовых комплектов. Причем автомобилей выпускают мало, они недешевые, а самое главное – производятся непопулярные модели автомобилей.

В результате покупатели приобретают большей частью не новые азербайджанские автомобили, а 10-летние машины популярных мировых марок.

Поэтому столь высокие пошлины вызваны, по моему мнению, желанием притормозить автомобилизацию Азербайджана. Многие боятся этого процесса, думают, что скоро автомобили заполонят все дороги, и транспортная система не выдержит этого.

Но наши люди уже находят «альтернативные пути» - все больше машин и даже автобусов разъезжают по Баку с грузинскими госномерами. И этот процесс идет так стремительно, что если так пойдет, то по улицам Баку очень многие будут ездить на машинах с грузинскими номерами», - подчеркнул А.Гусейнов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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